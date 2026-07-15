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SON DAKİKA… Özgür Özel’den ‘yeni parti’ açıklaması! İsmi bile belli: "Temmuz sonu, Ağustos başı resmi adım atılır!

SON DAKİKA… Özgür Özel’den ‘yeni parti’ açıklaması! İsmi bile belli: "Temmuz sonu, Ağustos başı resmi adım atılır!

SON DAKİKA… Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet sarmalı birer birer ortaya dökülen Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan krizi giderek derinleşti! Parti bölünmenin eşiğine gelirken Özgür Özel ve ekibi ‘yeni parti’ çalışmalarına hız verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel’den de kurulması beklenen partiyle ilgili ilk kez bu kadar net bir açıklama geldi. Özel, katıldığı canlı yayında partinin ismini açıkladı ve tarih verdi: Temmuz sonu, Ağustos başı…

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 11:55 Son Güncelleme: 15 Temmuz 2026 12:02

SON DAKİKA… Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz giderek derinleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak partiye geri dönmesi ile Özgür Özel ve yönetimi panikledi. Bir yandan kurultay için hamle üstüne hamle yapan Özel ve ekibi, bir yandan da yeni parti çalışmalarına devam etti.

ÖZEL YENİ PARTİYLE İLGİLİ TARİH VERDİ CHP Grup Başkanı olarak görevine devam eden Özgür Özel'den yeni parti ile ilgili ilk kez bu kadar net açıklama geldi. Katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Özgür Özel, yeni partiyle ilgili tarih verdi.