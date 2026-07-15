SON DAKİKA… Özgür Özel’den ‘yeni parti’ açıklaması! İsmi bile belli: "Temmuz sonu, Ağustos başı resmi adım atılır!
SON DAKİKA… Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet sarmalı birer birer ortaya dökülen Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan krizi giderek derinleşti! Parti bölünmenin eşiğine gelirken Özgür Özel ve ekibi ‘yeni parti’ çalışmalarına hız verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel’den de kurulması beklenen partiyle ilgili ilk kez bu kadar net bir açıklama geldi. Özel, katıldığı canlı yayında partinin ismini açıkladı ve tarih verdi: Temmuz sonu, Ağustos başı…
SON DAKİKA… Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz giderek derinleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak partiye geri dönmesi ile Özgür Özel ve yönetimi panikledi. Bir yandan kurultay için hamle üstüne hamle yapan Özel ve ekibi, bir yandan da yeni parti çalışmalarına devam etti.
ÖZEL YENİ PARTİYLE İLGİLİ TARİH VERDİ
CHP Grup Başkanı olarak görevine devam eden Özgür Özel'den yeni parti ile ilgili ilk kez bu kadar net açıklama geldi. Katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Özgür Özel, yeni partiyle ilgili tarih verdi.
"TEMMUZ SONU AĞUSTOS BAŞI..."
CHP'deki mutlak butlan ve kurultay süreciyle ilgili olumlu sonuç alamamaları durumunda harekete geçeceklerini belirten Özgür Özel, "Bir mahkeme ve Yargıtay süreci var. Bunların hepsi 10-15 günlük işler. Ondan sonra MYK'yı toplayıp karar vereceğiz. Seçilmiş il başkanlarıyla konuşacağız. Tüzük, program yazılıyor. Birtakım hazırlıklar yapılıyor. Temmuz ayının bitimi Ağustos ayının başlangıcıyla ilgili resmi adım atılır. Hukuki yollar biterse adımımızı atarız" dedi.