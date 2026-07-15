Soruşturma genişleyebilir
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ahbap Derneği soruşturmasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğünü belirten Gürlek, soruşturmanın gizliliği nedeniyle ayrıntı paylaşamayacağını söyledi. İlk aşamada 22 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Gürlek, MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini belirtti. Gürlek ayrıca, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in, hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen kaçma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle pazar günü gözaltına alındığını kaydetti.
Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğünü söyledi.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ahbap Derneği soruşturmasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğünü belirten Gürlek, soruşturmanın gizliliği nedeniyle ayrıntı paylaşamayacağını söyledi. İlk aşamada 22 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Gürlek, MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini belirtti. Gürlek ayrıca, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in, hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen kaçma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle pazar günü gözaltına alındığını kaydetti.
Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğünü söyledi.