Şüpheli kazada yeni detaylar: Karanlık ilişkiler deşifre oldu

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 29 şüpheliden 25'i yakalandı. Soruşturmada; askeri pilotlardan kazakırım ekiplerine, FETÖ'nün mahrem yapılanmasından 15 Temmuz suikast timi üyelerine kadar birçok ismin karanlık rolleri ortaya konuldu.

Soruşturma dosyasına göre; emekli Hava Pilot albaylar Tezcan Kaymaz ve Sedat Kılıçaslan olay günü bölgede uçuş yapan F-16 pilotları arasında yer aldı.

Dönemin rütbesi alınan Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Ali Armağan'ın ise Nihat Biçer ve Ahmet Turhan ile birlikte F-4 uçağıyla bölgede uçuş yaptığı belirlendi. Ali Armağan'ın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile irtibatlı olduğu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait bir kitapta ise eşi Şerife Armağan'ın parmak izinin çıktığı saptandı.

Sivil kaza-kırım ekibinden Mehmet Sevdim ve dönemin Kaza İnceleme Kurul Başkanı Ferudun Seren'in cihazların sökülmesini organize ettiği, kaybolan cihazlara ilişkin ise sahte tutanak düzenledikleri belgelendi.

Dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli ihraç Emniyet Amiri Dursun Özmen'in, kamuoyuna gerçeğe aykırı bilgi akışı sağlayarak enkaza ulaşılmasını geciktirdiği saptandı. İhraç polis İsmail Kaya'nın ise bu sahte bilgi notlarını yaydığı, dosyada Kaya hakkında "MOSSAD ajanı olarak yakalanan şahıs" ifadesinin yer aldığı görüldü.

Askeri kaza-kırım ekibinde yer alan ihraç astsubaylar Davut Uçum ve Aydın Özsıcak'ın enkazdan elektronik cihazların sökülmesinde rol oynadıkları, aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldıkları tespit edildi.