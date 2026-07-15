Tabuta sığmayan şehidin ailesi SABAH’a konuştu: 15 Temmuz diriliş gecesiydi

15 Temmuz gecesi şehadete yürüyen kahramanlardan biri de Erzurumlu Oğuzhan Yaşar'dı. Henüz 23 yaşındaydı, hayatının baharındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle "1.95 boyunda bir fidan"dı.

Askerliğini yapıyordu. İzni sırasında Ankara'daki evindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını duyar duymaz hiç düşünmeden sokağa çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde atılan bombayla ağır yaralandı. 19 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi verdi ve şehadet şerbetini içti.

Baba Ahmet Yaşar, SABAH'a yaptığı açıklamada, "15 Temmuz gecesi Türkiye'nin tekrar diriliş gecesiydi. Allah o geceyi hiçbir zaman Türk milletine, benim Anadolu'ma bir daha nasip etmesin. Oğlum, 'Baba bu büyük bir darbe. Adamlar kurşun sıkıyor ama biz buna direneceğiz. Ne olacaksa olsun' dedi. Ve telefonu kapattı. Doktorlar şehidime müdahale ediyorlar. Şarapnel parçası şehidimin beynini yakmıştı, beynimi vermek istedim ama kabul etmediler. Oğlum 19'uncu gün şahadet şerbeti içti. İnşallah bir daha 15 Temmuz'u yaşamayız. Cumhurbaşkanımız bana 'Sen bu fidanı nasıl yetiştirdin' dedi. Ben de Rabbimizin verdiği rızıklarla yetiştirdim' dedim. Üç tabut değişti ama oğlumu ancak özel bir tabut taşıyabildi. Nice koçyiğitler bu vatan için canını verdi. Bizim canımız bu vatan için feda olsun" dedi.

ANNE YAŞAR: MAHŞERDE HESAPLAŞACAĞIZ

Annesi Necmiye Yaşar ise, "Ben onu askere uğurlarken kınasını yakmıştım, nasip o güne oldu. Vatana şehit verdim. Gözyaşlarım durmadı. Bunu yapanların çocukları yok muydu? Bu nasıl bir vicdandır. İnsanların üzerine kurşun yağdıran biri Müslüman olabilir mi. Oğlum, şehit olmadan 2 gün önce beni Erzurum'a yollamıştı. Terminalde bana sarıldı. Uzun uzun baktı. Sanki içine doğmuştu. O günden sonra Ankara'ya gidemedim. Bize bu acıyı yaşatanlarla mahşerde hesaplaşacağız. Vatanımız sağ olsun. Tek dileğim bu hainlikler yanlarına kalmasın. 10 yıldır 15 Temmuz yaklaşınca hep kötü oluyorum. Oğlumu unutamıyorum" dedi.