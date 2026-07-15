TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ’15 Temmuz’ mesajı: O gece büyük bir direniş destanı olarak tarihe geçti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle sanal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, "15 Temmuz 2016, aziz milletimizin hafızasına ihanetin karanlığıyla cesaretin aydınlığı arasında yaşanan ağır bir imtihan olarak kazınmıştır. O gece millet olma bilinci bir kez daha soyut bir fikir olmaktan çıktı; bu bilinç sokakta, meydanda, köprüde ve Meclis önünde can pahasına ortaya konan apaçık bir eyleme dönüştü. O gece, inançlarına, değerlerine ve ortak vatanlarına bağlılığı hayatının merkezine koyanlarla, kumpasın piyonları karşı karşıya geldiler ve 15 Temmuz, milletimizin milli hafızasına kazınmış büyük bir direniş destanı olarak tarihe geçti" dedi.

'MECLİS'İN AÇIK TUTULMASI, DEMOKRASİ TARİHİMİZİN MÜSTESNA SAYFALARINDAN BİRİ'

Kurtulmuş, "15 Temmuz 2016 gecesi tarihinde ikinci kez gazilik şerefini kazanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık tutulması ve tüm siyasi partilerden milletvekillerimizin aynı çatı altında yer alması, demokrasi tarihimizin müstesna sayfalarından biri olarak ayrıca kayda geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. O gece tanklara, kurşunlara göğsünü siper eden, meydanları doldurup demokrasi destanı yazan milletimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah milletimize bir daha böylesi bir ihanet gecesi yaşatmasın" ifadelerini kullandı.