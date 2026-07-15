‘Vatana canımı vermeye hazırım’
15 Temmuz gecesi henüz 22 yaşındayken canını ortaya koyan Abdulsamet Acar, Borsa İstanbul önünde darbecilere direnirken iki TOMA'nın arasında kalarak yaralandı. Gazilik unvanı ve devlet övünç madalyası alan Acar, aradan geçen 10 yıla rağmen aynı kararlılıkta olduğunu belirtti. Acar, "Televizyonda haberleri görünce şoke oldum. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla içimde vatan sevgisi patlaması yaşandı ve hemen çıktım. Bugün olsa yine çıkarım. Vatan için canımı vermeye hazırım. Bedenimdeki yarayı gördükçe 'Vatan sağolsun' diyorum" dedi.