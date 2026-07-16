15 Temmuz bağımsızlık mücadelesinin son halkası
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir" ifadesini kullandı. Bahçeli, MHP'nin NSosyal'deki hesabından paylaşılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında "15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir" ifadelerine yer verdi.