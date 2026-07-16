15 Temmuz cesaretin adıdır
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle "Zafer Bizim" etiketiyle paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, paylaşımında, "15 Temmuz, vatan toprağında yükselen direnişin, sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece, karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız, millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu. Demokrasimiz uğruna verilen bu büyük mücadele ve gösterilen fedakârlık, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır" dedi.