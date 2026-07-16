15 Temmuz ruhuyla mücadeleye devam

Türkiye, 15 Temmuz ihanet girişiminin 10. yılında tek yürek oldu. Siyasiler ve hükümet üyeleri ise "FETÖ ile mücadelede kararlılık" mesajı verdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yaptıkları açıklamalarda FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

O NOKTAYA KARANFİL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen anma programında, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile FETÖ'nün bombaladığı Şeref Holü'ndeki Anı Taşı'na karanfil bıraktı, ardından 15 Temmuz gazilerine Teşekkür Beratı takdim etti.

KESİNTİSİZ SÜRECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Darbeci katiller, demokrasimize ve milletin emanetine saldırmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir. FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir" diyen Ömer Çelik, "O gün, aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, terörist işgal teşebbüsünü bertaraf ederek; Cumhuriyet'e, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır" diye konuştu. Çelik, darbeci katillerin, demokrasimize ve milletin emanetine saldırdığına dikkat çekerek "Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir" dedi.

SİYASET GÜÇLENDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: "Askeri Şûra'nın yapısı değişti. TSK'ya yönelik reformlar yaptık. Siyaset güçlendi" diyen Ala, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde emniyet teşkilatında yapılan tasfiyelerin önemine dikkat çekti. Ala, o dönemde çıkardıkları İç Güvenlik Yasa Tasarısı'nı hatırlatarak şunları söyledi: "Biz İç Güvenlik Yasa Tasarısı'nı hazırladık ve Meclis'e götürdük. Meclis'ten büyük zorluklarla çıkardık ve orada emniyette ciddi bir temizlik yaptık. Eğer 15 Temmuz'da biz bu temizliği yapmamış olsaydık, Türkiye çok daha büyük bir badirenin içine girerdi."

İHANET ŞEBEKESİ YENİLDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: O gece, cebren ve hile ile devletin kurumlarına sızan, milletin hakimiyetine ipotek koymak isteyen ihanet şebekesi müstevlilere karşı gazi milletimiz, izzetini, haysiyetini ve hürriyetini müdafaa etmiş, sadece bir darbeyi değil, bir zilleti de bertaraf etmiştir.

KARARLI DURUŞLA BERTARAF EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin milletin iradesi, güvenlik güçlerinin fedakârlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı