AHBAP soruşturmasında 4 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması kapsamında dün Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu olduğu 14 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler; Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay.

2. DALGA OPERASYON GÖZALTILARI ADLİYEDE

Jandarma tarafından düzenlenen 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Aralarında Çiğdem Acil ve Ceyda Köse'nin olduğu 11 şüpheli İstanbul Adiyesine sevk edildi.

6 TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.

4 TUTUKLAMA

Tutuklamaya sevk edilen Berkant Acil, Arif Sevi, Erkin Köse ve Mustafa Sait Köse hakimlik tarafından tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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