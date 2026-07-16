Aliyev: Erdoğan’ın liderliği ülkeyi felaketten kurtardı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Aliyev, Erdoğan'ın kararlı liderliği ve Türk halkının onun etrafında kenetlenmesinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin püskürtülmesinde belirleyici olduğunu ve Türkiye'yi büyük felaketten kurtardığını ifade etti. Aliyev darbe girişiminin Türk halkının sarsılmaz iradesi, cesareti ve vatanına bağlılığı sayesinde bertaraf edildiğini vurguladı.