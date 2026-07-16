Bakan Gürlek duyurdu! AHBAP'a bilirkişi incelemesi
Bakan Gürlek, AHBAP'a yapılan bağışların uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilirkişi görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Gürlek konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır." dedi.
Gürlek, sosyal medya hesabından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneğine ilişkin soruşturmaya dair açıklama yaptı.
Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından milletin fedakarlık ve dayanışma ruhuyla yaptığı her bağışın, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edilmiş kıymetli bir emanet olduğunu belirten Gürlek, bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesinin, hem kamu vicdanının hem de vatandaşların adalete ve devlete duyduğu güvenin gereği olduğunu vurguladı.
AHBAP'A BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ!
Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesinin, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adım olduğunu bildirdi.