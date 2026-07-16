Çankaya Belediye Başkan Vekili 22 Temmuz’da seçilecek

Çankaya Belediye Meclisi, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca tedbiren görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine görev yapacak Belediye Başkan Vekilini belirlemek üzere 22 Temmuz saat 14.00'te olağanüstü toplanacak.

Çankaya Belediye Meclisi üyeleri tarafından gerçekleştirilecek seçim, Belediye Meclis Salonu'nda yapılacak. Belediye Başkan Vekili, meclis üyelerinin oylarıyla belirlenecek.