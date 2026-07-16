Destanın 10. yılında şehitlere vefa

Türk milletinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe kalkışmasına karşı destan yazdığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıldönümünde yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlar şehitliklere akın etti. Günün anlam ve önemine binaen yürüyüşler, kortejler, resim sergileri ve konferanslar düzenlendi.

KAHRAMANIN MEZARINA AKIN

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlar, şehidin mezarında Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Kayseri'den gelen Yasin Ağırtopçu, "Oğlum temmuz ayında doğdu ve 9 yaşında o yüzden Ömer ismini verdim. Bir Ömer'imiz gitti ama nice Ömerlerimiz gelecek" dedi. Arnavutköy Belediyesi'nce düzenlenen "8. Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan 35 sporcu da bin kilometre pedal çevirerek, geçtikleri şehirlerin şehitliklerinden aldıkları toprakları, Halisdemir'in kabrine bırakıp dua etti. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekât Daire Başkanlığı'na atılan bomba sonucu şehit olan komiser yardımcıları Cennet Yiğit, Gülşah Güler ve Kübra Doğanay'ın kabirlerinde de dualar edildi.

KARANFİL BIRAKTILAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni sabahın erken saatlerinden itibaren 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşlar ziyaret etti. İstanbul'da Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen programda şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Valisi Davut Gül şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma programında şehit yakınları ve gazilere seslenen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Acınız ortak acımız, gururunuz 85 milyonun ortak gururudur. Şehitlerimizin emaneti bu devletin namusudur" diye konuştu.

GÜLLERLE DONATTILAR

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 12 yaşlarındaki Bahadır Ünal ve Çınar Girgin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde soluğu vatan için şehit düşen kahramanların mezarında aldı. Kabirleri özenle temizleyip yıkayan çocuklar, ardından üzerlerine güller bıraktı.

Rize'de 17 kişilik yüzücü grup tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Bir Baştan Bir Başa Rize' yüzme etkinliğinde, limandan Karadeniz'e açılan 17 yüzücü, şehitler anısına dalgalı denizde 1.5 saatte 4 kilometre yüzerek, İslampaşa Mahallesi'nden kıyıya çıktı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu bilek güreşi sporcuları, Gölbaşı'nda şehit edilen Özel Harekât Polisi Halil Hamuryen'in (36), Van'ın Erciş ilçesindeki kabrine madalyalarını bırakıp dua etti.

Ankara Kızılay'da helikopterden açılan ateşte şehit olan Fuat Bozkurt, Malatya'daki kabri başında anıldı. Düzenlenen anmada Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda 5'inci sınıfta okuyan 17 hafız öğrenci Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

ŞEHİDİN ANISI YAŞATILIYOR

Darbe girişiminde şehit edilen Gölbaşı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü olan Dursun Acar'ın (44) Artvin'de yaşayan ailesi evlerinin giriş katındaki odayı şehit oğullarının eşyaları, üniformaları, fotoğrafları, madalyaları, 15 Temmuz gecesine dair fotoğraf ve yazılarla donattı. Müze tarzında hazırlanan özel oda, ziyaretlere açık tutuluyor.

TÜM YURTTA SELA OKUNDU

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide camilerde sela okundu. Gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutuldu ve tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlendi.

'O GECE CUMHURBAŞKANIMIZ ALPARSLAN GİBİ KEFEN GİYDİ'

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edenler arasında, "FETÖ'cü Semih Terzi'yi vur" emrini veren, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı da vardı. Şehidin kabrinin başında dua edip babası Hasan Hüseyin, ağabeyi Doğan ve kardeşi Savaş Halisdemir ile de görüşen Aksakallı, "Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömer'ler bitmez" dedi. Aksakallı, "O gece Sayın Cumhurbaşkanımız, Sultan Alparslan'ın kefenini giydiği gibi kefenini giyerek Türk milletini arkasına alıp ihanete 'dur' demiştir. O gece kanlarıyla ülkesinin bağımsızlığı, milli birlik ve beraberliği için şehadete koşan 253 kahramanımızdan biri de benim korumam Ömer Halisdemir'di" dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YÜRÜYÜŞ

Hain darbe girişimine karşı verilen kutlu mücadelenin simge mekânlarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temalı 'Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü' yapıldı. Zincirlikuyu metrobüs durağından başlayan yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

GÜLŞAH'IN YEĞENİNE HEDİYE POLİS ÜNİFORMASI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen programda Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Polis Özel Harekât Komiseri Gülşah Güler'in yeğeni Gülşah Güler'e (10), Özel Harekât polisi üniforması hediye edildi. Gülşah Güler, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Murat Karaman'a teşekkür ederek üniformayı severek giyeceğini söyledi.

253 TAKSİYLE KORTEJ

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından 253 taksiyle kortej oluşturuldu. Taksiciler, konvoy halinde 15 Temmuz 2016 gecesinin en kritik anlarının yaşandığı Atatürk Havalimanı'na gitti.

Hayrettin YENEL - Tolga YANIK - Muharrem DOĞANTEZ - Erdoğan ÖZTÜRK - Mustafa BAYRAK - Arif KARAKAŞ - Özgür ÖZDEMİR - Faruk KÜÇÜK - Mehmet YILDIRIM - Recep ÇİRİK - Hasan ÇAKMAK - Semih KARA - Batuhan ALTINBAŞ - Sena UYANER / SABAH