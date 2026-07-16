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  • Dışişleri’nden Irak’taki Erbain yürüyüşünde yaşanan trafik kazasına ilişkin taziye mesajı!

Dışişleri’nden Irak’taki Erbain yürüyüşünde yaşanan trafik kazasına ilişkin taziye mesajı!

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Erbain yürüyüşü esnasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Dışişleri’nden Irak’taki Erbain yürüyüşünde yaşanan trafik kazasına ilişkin taziye mesajı!
AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Basra vilayetinde meydana gelen trafik kazasında, Erbain vesilesiyle Kerbela'ya yürüyen çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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#IRAK

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