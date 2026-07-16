Emine Erdoğan'dan "İrade Bizim, Zafer Bizim" programına ilişkin paylaşım: Milletimizin iradesi özgür ve yenilmezdir

Emine Erdoğan, dün Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" programına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Programdan görüntülere de yer verilen paylaşımda Emine Erdoğan, "Milletimizin iradesi, dalgalanan bayrağımız gibi özgür ve yenilmezdir; hiçbir güç bu azmi ve kararlılığı gölgeleyemeyecektir." ifadesini kullandı.