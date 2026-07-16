Haluk Levent Tekirdağ’daki Karatepe Cezaevi’ne sevk edildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği, Sulh Ceza Hakimliği tarafından Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği öğrenildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama kararının ardından Haluk Levent, bugün öğle saatlerinde İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi'nde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Cezaevindeki kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından Levent'in kuruma teslim edildiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ile mali işlemlere ilişkin iddialar kapsamında devam ettiği belirtildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör