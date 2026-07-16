Hasan Akgün hakim karşısında

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu 31 sanığın yolsuzluk iddiasıyla yargılanmasına başlandı. İstanbul 27.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada aralarında Hasan Akgün'ün de bulunduğu 6 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmaya bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatları da katıldı.

Duruşmada savunma yapan Akgün, hakkındaki iddiaların tamamen varsayımlardan ibaret olduğunu söyleyerek, "Şeffaf, açık, hesap vermeye hazır ve adalete güvenen bir yurttaş olarak karşınızdayım. Hakkımdaki ihbarları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bana husumet beslendiği için bu şekilde ihbarlarda beyanlarda bulunulmuştur. Bu gibi husumetler sebebiyle hakkında CİMER başvurusu yapılmayan belediye başkanı var mıdır? Başka belediye başkanları için bu gibi ihbarlar ciddiye alınmazken neden ben yargılanıyorum?" dedi. Sanık Akgün savunmasının devamında, çocuklarının Osman Yeşilgülen'in arsa sahiplerinden olduğu projeden değişik zamanlarda mülk sahibi olmalarına yönelik iddiaya ilişkin, "Bu iddialar tamamen karşılıksızdır. Sadece 25-30 yaş aralığında oldukları için bu taşınmazları alabilecek maddi güce sahip olmadıkları varsayımında bulunulmaktadır. Çocuklarımın kendi paralarıyla mülk edinmiş olmaları maalesef iddianamede suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama olarak değerlendirilmiştir." şeklinde konuştu.

Akgün okul, kreş ve cami gibi yapılar yapan bir belediye başkanı olarak kendisini tanıyan kişilerin yanına geldiğini belirterekz "Bana 'biz de belediyenin okul, cami, kreş gibi çeşitli işlerinde yardımda, hayırda bulunacağız' dediler. Bende 'camii çok yapılıyor farklı şeyler yapılabilir' demiştim ama sonrasında ne yapıldı detayını bilmiyorum." dedi. Emeklerinin bir gün rüşvetle ve irtikapla anılacağının aklının ucundan geçmediğini belirten Akgün, "Allah hiç kimseyi adaletten ayırmasın. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Sanık Ömer Kazancı savunmasında, "İddianamede villa devirinin 2023 yılında yapıldığı, benim belediye başkanlığı görevime 2024 yılında başladığı yazılmış. Tutarsızlık var. İddianamede görevde olmadığım sürede birilerini aramış gibi gösterilmişim kötü niyetli olarak. Villa yapımında projede değişiklik için gelen şahıslara imardan sorumlu olmadığımı ve detaylı bir konu olduğu için imar müdürüne yönlendirdim. Basketbol şubesine bağış adı altında para talep etmedim." diye konuştu. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraatlarını talep ettiler. Duruşma, diğer tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmaya devam etmesi için yarına ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Hasan Akgün'ün 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'rüşvet alma', 2 kez 'icbar suretiyle irtikap' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 30 şüphelinin de çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapsi istendi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör