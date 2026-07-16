Hiçbir güç milli irade karşısında konumlanamaz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen '15 Temmuz Hain Darbe Girişimine Karşı Emekçilerin Mücadelesi' konulu panele katıldı. Burada yaptığı konuşmada "Artık biliyoruz ki; hiçbir hak mücadelesi demokrasi dışında yürütülemez. Hiçbir sendikal mücadele; milli iradenin karşısında konumlanamaz. Hiçbir sivil toplum anlayışı, milletin seçtiği yönetime silah doğrultanların yanında yer alamaz" dedi.