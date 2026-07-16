HTS kayıtlarına ‘tesadüf’ dedi
CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Çankaya Belediye Başkanı Güner geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Ankara Adliyesi'nde saatler süren savcılık sorgusunda Güner'e; milyonluk temizlik ihaleleri, iptal edilen ihale süreçleri, HTS kayıtları, görevden almalar ve gizli tanık beyanları tek tek soruldu. İhale süreçlerinde karar verici olmadığını belirten Güner, dosyada adı geçen şirket yetkililerini tanımadığını iddia etti. Güner'e, şüphelilerden Ferit Onuş ile 2022'de İstanbul'daki bir otelde aynı baz sinyalini vermiş olması soruldu. Güner, bu durumu 'Tamamen tesadüf olduğunu düşünüyorum' dedi. Emniyet sorgusunda Güner'e, eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal'a ait olduğu öne sürülen ve bir restorana ruhsat verilmesi karşılığında para istendiği iddialarını içeren X yazışmaları da yöneltildi. Yazışmalardaki "Özel kalem olmak kolay değil, verenden almak lazım", "Para almazsa selam bile vermez o yavşak" ifadelerinin sorulması üzerine Güner, "Bu konuyla ilgili bilgim yoktur" cevabını verdi.