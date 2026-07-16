On yıl önce olduğu gibi tek yüreğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen 15 Temmuz Anma Töreni'ne katıldı. Erdoğan şunları şöyledi:

TEK BİLEĞİZ: Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak on yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Milletimizin istiklali, devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak, destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız. Aynı kalpten duygularla milletin temsilcileri sıfatıyla darbecilerin saldırıları karşısında milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum.

VEKİLLERİMİZ DİK DURDU: 15 Temmuz gecesi vatandaşın iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde verdiği mücadele gibi milletin temsilcileri de parlamento çatısı altında tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direndi. Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz Gazi Meclis'in şanına yakışır bir birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır. Meclis'imizin necip mensuplarının bundan sonra da inşallah aynı azim ve kararlılıkla milli irade ve milli egemenliğe yönelik tehditlere karşı tam bir dayanışma içinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum.

DÜŞMANLARA HİZMET EDİYORLAR: Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kollamaktadır. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkâr olmayı sürdürüyorlar. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayiinden ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır.

EMPERYALİST PROJE ÇÖPE ATILDI: Zalime merhamet etmek mazluma zulmetmek demektir. Biz gaflete düşmeyeceğiz. Sevr'i diriltip Türkiye'yi sömürge haline getirmeyi amaçladılar. Milletimizin göğsünü siper etmesiyle bu emperyalist proje çöpe atıldı.

TEHLİKE DEVAM ETMEKTEDİR

Pensilvanya'daki teröristbaşının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Örgüte müzahir tabanda son dönemde sorgulamalar arttı. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Unutursak, Allah muhafaza, eski sıkıntıları tekrar yaşarız. O yüzden unutmayacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.