Şehitler Anıtı’nda tören
Hain FETÖ darbe girişiminin 10'uncu yıldönümünde Başkent'teki anmaların adreslerinden biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı. Tören alanına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilerle beraber gelen Yılmaz, anıta çiçek demeti bırakarak dua etti. Yılmaz ve Göktaş, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Törende, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Mehteran Birliği de marş icra etti.