SON DAKİKA | CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı! Toplam sayı 51'e çıktı
Son dakika haberleri...CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelir gelmez başlattığı "arınma" süreci tüm hızıyla sürüyor. CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı, 7 ile ise yeni atamalar yapıldı. Böylelikle, Kılıçdaroğlu yönetiminde 51 il başkanı görevden uzaklaştırılmış oldu.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın gündemine ilişkin olarak saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
8 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
CHP Sözcüsü Müslim Sarı; Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize İl başkanlarının görevden alındığını duyurdu.
7 İLE İSE ATAMALAR YAPILDI
Sarı, "Düzce, Edirne, Hakkari, Isparta, Konya, Samsun ve Yalova'ya ise yeni atamalar yapıldı." dedi.