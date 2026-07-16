SON DAKİKA | CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı! Toplam sayı 51'e çıktı

Son dakika haberleri...CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelir gelmez başlattığı "arınma" süreci tüm hızıyla sürüyor. CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı, 7 ile ise yeni atamalar yapıldı. Böylelikle, Kılıçdaroğlu yönetiminde 51 il başkanı görevden uzaklaştırılmış oldu.

SON DAKİKA | CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı! Toplam sayı 51’e çıktı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın gündemine ilişkin olarak saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

SON DAKİKA | CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı! Toplam sayı 51’e çıktı

8 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

CHP Sözcüsü Müslim Sarı; Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize İl başkanlarının görevden alındığını duyurdu.

SON DAKİKA | CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı! Toplam sayı 51’e çıktı

7 İLE İSE ATAMALAR YAPILDI

Sarı, "Düzce, Edirne, Hakkari, Isparta, Konya, Samsun ve Yalova'ya ise yeni atamalar yapıldı." dedi.

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SON DAKİKA | CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı! Toplam sayı 51’e çıktı

2 İL BAŞKANI İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Konya ve Tokat il başkanları ise tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

SON DAKİKA | CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı! Toplam sayı 51’e çıktı

51 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Böylelikle, Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesi ile birlikte 51 il başkanı görevden alınmış oldu. 43 ilde ise yeni atamalar tamamlandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#CHP

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