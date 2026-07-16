Son dakika | DEM Parti heyetinden MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ziyaret! Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj...

Son dakika haberi! Terörsüz Türkiye hedefi için kararlılıkla adımlar atılmaya devam ediliyor. DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti.

AHaber Muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında görüşmeye ilişkin önemli bilgiler verdi:

Kritik süreçte kritik bir görüşme, yasal düzenlemeler ile ilgili son viraja girilmiş durumda. Dün akşam da yine TBMM'de önemli bir görüşme gerçekleştirildi, AK Parti Genelbaşkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldiler. Çerveye yasada gelinen son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Yaklaşık 10-12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasanın da önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Taslakla ilgili değerlendirmeler yapılıyor bu görüşmelerde.

DEM Parti'den MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret | Video