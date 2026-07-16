SON DAKİKA | Nasuh Mahruki hakkında re’sen soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: AKUT Eski Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimi hakkında milletin iradesini hiçe sayarak zehir zemberek ifadeler kullandı. O skandal sözlerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Mahruki hakkında res'en soruşturma başlatıldığını duyurdu. Darbe girişimiyle ilgili mesnetsiz iddialarda bulunan Ali Nasuh Mahruki hakkında TCK 216 Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan gözaltı talimatı verildi.

AKUT Eski Başkanı Nasuh Mahruki'nin X hesabında yaptığı paylaşım kamuoyunda infial yarattı. Mahruki, "15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş, kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir" şeklinde skandal sözlere imza attı.