Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi nasıl olacak? Bakan Göktaş o detayları açıkladı! Uymayan velilere tazyik cezası
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile çocukların suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren minimize etmeyi ve ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi. Bakan Göktaş, "Bireysel radikalleşme artıyor, çocukların bu halini bilen ve çocukları da maalesef hedef alan belli gruplar var. Dolayısıyla bizim yasamızın temel amacı, bir yandan koruma, bir yandan önleme, varsa bir konu rehabilite etme ve ondan sonra da destek mekanizmalarını güçlendirerek çocuğun iyilik halini güçlendirerek, topluma yeniden kazanmasını sağlamak." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile çocukların suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren minimize etmeyi ve ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.
Göktaş, katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.
Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını da öngören 18 maddelik teklifin TBMM Başkanlığına sunulmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Göktaş, bu kapsamda TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nun kurulduğunu anımsattı.
Göktaş, komisyonda, çocukları suça sürüklenmeden önce koruma mekanizmalarının nasıl güçlendirilebileceğinin ele alındığını belirterek, Bakanlık olarak komisyonun çalışmalarına katkı sunduklarını söyledi.
Kanun teklifiyle çocukları koruyucu ve suçu önleyici mekanizmaların güçlendirileceğini vurgulayan Göktaş, "Amacımız, çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri, olduğu andan itibaren minimize etmek, ortadan kaldırmak. Adli sürece giren çocuklarla ilgili de sürecin en başından itibaren yargıyla ve ilgili bütün kurumlarla sıkı bir işbirliği içerisinde, etkin bir koordinasyon mekanizması oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.
"BİZİM AMACIMIZ ÇOCUĞU DAHA DA CEZALANDIRMAK DEĞİL"
Bakan Göktaş, çocuklara yönelik tedbir mekanizmalarının tek çatı altında toplanacağını belirterek, çocuğun adli sürece girmesiyle ilgili kurumların eş zamanlı bilgilendirileceğini ve koruyucu tedbirlerin gecikmeden uygulanacağını söyledi.
Bakanlık koordinasyonunda ilgili kurumların sürece entegre edileceğini ve yerelde de valilikler bünyesinde kurulacak komisyonlarla çocuklara yönelik tedbirlerin, vaka bazlı takip edileceğini aktaran Göktaş, şöyle devam etti:
"Biz de Bakanlık merkezinde bu izleme sistemini oluşturup, tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını takip edeceğiz. Amacımız aslında riski minimize etmek. Oluşan riski en başından itibaren tespit etmek ve bu riski büyümeden, tekrar olmadan ve başka unsurları da devreye almadan doğrudan sürece dahil olmak. Bu çok kritik bir adımdı. Diğer yandan aslında bu yeni süreçte her bir kurumun rolü çok net bir şekilde belirleniyor ve çocuğu merkeze alıyoruz."
Bakan Göktaş, yasal mevzuatta "Yönlendirici tedbirler" maddesinin bulunduğunu bildirerek, "Burada da çocuğu rehabilite edebilecek mekanizmaları devreye alıyoruz. Sosyal inceleme raporu yapıyoruz. Bakanlık olarak işlediğimiz bütün sosyal inceleme raporlarında sadece çocuğun kendisini değil, bütün çevresini, ailesini, okulla irtibatını, bütün bu süreci birlikte takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Günümüzde risklerin farklılaştığına dikkati çeken Bakan Göktaş, "Bireysel radikalleşme artıyor, çocukların bu halini bilen ve çocukları da maalesef hedef alan belli gruplar var. Dolayısıyla bizim yasamızın temel amacı, bir yandan koruma, bir yandan önleme, varsa bir konu rehabilite etme ve ondan sonra da destek mekanizmalarını güçlendirerek çocuğun iyilik halini güçlendirerek, topluma yeniden kazanmasını sağlamak." dedi.
Bakan Göktaş, "Bizim amacımız çocuğu daha da cezalandırmak değil. En temelinden olaya müdahale etmek ve bütün kurumların, bütün paydaşların etkili bir şekilde bu sürece dahil edilmesi, sorumluluk alması ve çocuğun üstün yararını gözeterek onu tekrar topluma kazandırmak." açıklamasında bulundu.