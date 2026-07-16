Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi nasıl olacak? Bakan Göktaş o detayları açıkladı! Uymayan velilere tazyik cezası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile çocukların suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren minimize etmeyi ve ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kanun teklifiyle çocukları koruyucu ve suçu önleyici mekanizmaların güçlendirileceğini vurgulayan Göktaş, "Amacımız, çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri, olduğu andan itibaren minimize etmek, ortadan kaldırmak. Adli sürece giren çocuklarla ilgili de sürecin en başından itibaren yargıyla ve ilgili bütün kurumlarla sıkı bir işbirliği içerisinde, etkin bir koordinasyon mekanizması oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"BİZİM AMACIMIZ ÇOCUĞU DAHA DA CEZALANDIRMAK DEĞİL"

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik tedbir mekanizmalarının tek çatı altında toplanacağını belirterek, çocuğun adli sürece girmesiyle ilgili kurumların eş zamanlı bilgilendirileceğini ve koruyucu tedbirlerin gecikmeden uygulanacağını söyledi.

Bakanlık koordinasyonunda ilgili kurumların sürece entegre edileceğini ve yerelde de valilikler bünyesinde kurulacak komisyonlarla çocuklara yönelik tedbirlerin, vaka bazlı takip edileceğini aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Biz de Bakanlık merkezinde bu izleme sistemini oluşturup, tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını takip edeceğiz. Amacımız aslında riski minimize etmek. Oluşan riski en başından itibaren tespit etmek ve bu riski büyümeden, tekrar olmadan ve başka unsurları da devreye almadan doğrudan sürece dahil olmak. Bu çok kritik bir adımdı. Diğer yandan aslında bu yeni süreçte her bir kurumun rolü çok net bir şekilde belirleniyor ve çocuğu merkeze alıyoruz."