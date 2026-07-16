Suça sürükleyen siteler engellenecek

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu "suça sürüklenen çocuklar" yasa teklifinde önemli düzenlemeler yer aldı. Çocukların suça sürüklenmesini önlemek, tedavi ve rehabilitasyonları için önemli tedbirler alınacak. Bağımlı ve akıl hastası çocuklar acil korunma altına alınacak. Çocukların, telefon, tablet ve bilgisayarları denetlenecek, riskli sitelere erişim engeli getirilebilecek. Çocuk suçlulara müebbet hapis cezası verilmesini ve ailelerin de cezalandırılmasını öngören teklifte dikkat çeken düzenlemeler şöyle:

ACİL KORUNMA

Akıl hastalığı, zihinsel yetersizlik, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, davranışsal bağımlılık ya da tehlikeli bulaşıcı hastalık nedeniyle kendisi veya başkaları için ciddi tehlike oluşturduğu değerlendirilen çocuklar acil korunma altına alınacak. Hâkim 48 saat içinde talep ile ilgili karar verecek. Bu süre içerisinde gerekli tıbbi müdahale ve tedavi uygulanabilecek. Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve aileyle kişisel ilişkinin sınırlandırılmasına karar verebilecek. Mevcut yasalara göre bu tür durumlardaki çocuklar için korunma kararı verilemiyor.

OKULLARIN HABERİ OLACAK

Çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durum, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilecek. Ayrıca suç konusu mal; ekmek, yemek gibi değeri düşük bir malsa, çocukların ekonomik koşulları gözetilerek zararın giderilmesi şartı aranmayabilecek.

ALINACAK TEDBİRLER

Ceza sorumluluğu olmayan adli süreçteki çocuklar için "yönlendirme tedbirleri" sistemine geçilecek. Tedbirler şöyle:

SOSYAL VE TOPLUMSAL HİZMETLER: Çocuklar; spor kulüpleri, gençlik merkezleri ve spor tesislerinde psikososyal gelişimlerine katkı sağlayacak görevler alacak.

DİJİTAL RİSKLERDEN KORUNMA: Çocukların kullandığı telefon, hat veya her türlü bilgisayar, tablet ve benzeri dijital cihazların tedbir kararından sonraki hareketleri, 3 aydan az 2 yıldan fazla olmamak üzere çeşitli takip yazılımlarıyla ilgili kurumun denetimine açılacak. Riskli olarak tanımlanan bazı mecralar, uygulamalar ve dijital platformlara erişim engellenecek.

KİTAP VEYA KÜTÜPHANE: Kütüphanede görev alıp belli eserleri okuma zorunluluğu getirilecek.

ÇEVREYE SAYGI VEYA ÇEVRE TEMİZLİĞİ: Park, bahçe, sahil gibi yerlerde temizlik yapıp ağaçlandırma ve çiçeklendirme faaliyetlerine katılacaklar.