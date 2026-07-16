Terör örgütleri için deniz bitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" programında konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi: O gece, emperyalizme uşaklık eden haşhaşi çetesine karşı bir asır önce olduğu gibi yine: "Ben Ezelden Beridir Hür Yaşadım, Hür Yaşarım, Hangi Çılgın Bana Zincir Vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş Sel Gibiyim, Bendimi Çiğner, Aşarım, Yırtarım Dağları, Enginlere Sığmam, Taşarım" dedik. Buradan aziz milletimi bir kez daha tebrik ediyor, bu yüce milletin bir ferdi olmakla onur duyduğumu tekrar ifade ediyorum.

MANKURTLAR SÜRÜSÜ: İhanet; sirayet ettiği bünyeyi, tüm hücrelerine kadar saran sinsi bir virüstür. Bu virüs, ahlak namına, insanlık namına hiçbir sınır tanımaz. Ahlak, vicdan, şeref, namus ve mertlik adına ne varsa, bunların tamamını bir çırpıda silip atar. Tarih boyunca bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda, karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. Bunlarda hicap duygusundan, zerre miskal bulunmaz. Bunlar, dünyevi çıkarları uğruna devletini ve milletini sırtından hançerleyen satılmış karakterlerdir.

DESTAN YAZILDI: Genci-yaşlısı, kadını-erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz, muazzam bir destan yazmıştır. Davetimize icabet ederek sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden; tarlasındaki ekinini ateşe veren; iradesine, geleceğine, devletine canı pahasına sahip çıkan tüm kardeşlerimden Allah razı olsun.

ELİF GİBİ DİMDİK: Bu aziz milletin basiretinden, ferasetinden, duası ve desteğinden; Cenab-ı Allah'ın nusret ve inayetinden ümidimizi hiç kesmedik. Biz İstiklal Marşı "korkma" ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde, korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegâne millet biziz. Asırladır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz; inşallah kıyamete kadar da elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz.

MAĞDURA KOL-KANAT: Dünyanın gözü bizim üzerimizde. Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye, Arakan'dan Sudan'a nerede bir mazlum varsa, nerede bir gözü yaşlı, boynu bükük bir mağdur varsa, kol-kanat germeye devam edeceğiz. "Müslüman Türk'ün yolunu gözleyenlere" tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz.

MÜCADELEYE DEVAM: Bir olacağız, beraber olacağız; barışın, huzurun, refahın olduğu "büyük ve güçlü Türkiye'yi" hep birlikte inşa edeceğiz. Nasıl 10 sene önce darbeciler karşısında bu ülkeyi kardeşlikle, birlikle, dayanışmayla esaretin pençesinden kurtardıysak; inşallah geleceğe de yine gönül birliği içinde beraberce taşıyacağız.

TERÖR ÖRGÜTLERİ BİTTİ: FETÖ olduğu sürece mücadelemiz de sürecektir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete fazlasıyla sahiptir. Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe, Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. "15 Temmuz Ruhu, Yenikapı Ruhu" diri olduğu sürece, evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

DEMOKRASİMİZ KESİNTİYE UĞRAMAYACAK: Türkiye'nin yolunu artık kimse kesemeyecek. Demokrasimiz bir daha kesintiye uğramayacak. Milli iradeye, Gazi Meclisimize, seçilmiş hükümete kastedenler; bundan sonra sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek, bu millete kötülük yapmayı akıllarından bile geçiremeyecek. Rabbim her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun.