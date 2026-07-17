15 Temmuz afişlerini indiren güvenlik görevlilerine adli kontrol
Eskişehir'in Hamamyolu Caddesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen bazı etkinliklere ilişkin afişleri indirdiği iddia edilen Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan 2 güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'e yönelik "Kim o?" şeklinde sözleri belirlenen U.S. ve E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Şüpheliler, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkartıldı. Şüpheliler hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve 15 günde bir imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.