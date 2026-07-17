15 Temmuz dönüm noktası

15 Temmuz dönüm noktası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. '10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim' programı vesilesiyle bu eşsiz direnişi bir kez daha saygı ve minnetle andık. Birliğimizden aldığımız gücün, yarınlarımızın en sağlam teminatı olmaya devam etmesini diliyorum." ANKARA Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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