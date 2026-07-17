AHBAP’ta tutuklama kararı: Firari Alper Çelik tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturması kapsamında dosya şüphelilerinden firar durumunda bulunan Alper Çelik, Beşiktaş'ta noterde işlem yaparken hakkında yakalama kararı bulunduğu için ekiplerince yakalandı. Ardından mevcutlu olarak adliyeye getirildi. Savcılık ifade işlemlerinin ardından ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Haluk Levent'in 990 milyon liralık bahisi oynadığı iddia edilen Alper Çelik, sorgusunun ardından tutuklandı.

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