Bakan Gürlek: Yardımlaşma duygusu istismar edilemez
Adalet Bakanı Akın Gürlek sivil toplum adı altında toplanan bağışların kullanımıyla ilgili yürütülen ve geçtiğimiz gün dernek başkanı Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap soruşturmasına ilişkin olarak devletin vatandaşın iyi niyetini koruma kararlılığını vurguladı. Gürlek "Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Elbette afetlerde, krizlerde devletimizle omuz omuza çalışan şeffaf ve hesap verebilir sivil toplum kuruluşlarımız en büyük zenginliğimizdir. Ancak sivil toplum; hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin el koymanın kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, unvan veya sosyal medya nüfuzu, kanunların ve bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı net şekilde verilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapının devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez" dedi. Yargı süreçlerini algı operasyonlarıyla etkilemeye çalışanlara da tepki gösteren Gürlek, "Türk yargısı sosyal medyadaki etiket kampanyalarına göre değil, somut delillere göre hareket etmektedir. Kimse peşinen suçlu ilan edilemeyeceği gibi kimse dokunulmaz da değildir. Vatandaşlarımız müsterih olsun; dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yummayacağız" dedi.