Bakan Kurum’un adı Malatya’da bir caddeye verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismi, Büyükşehir Belediyesince Malatya'da bir caddeye verildi.

Daha önce layık görüldüğü fahri hemşerilik beratının Malatya ile aralarındaki gönül bağının en kıymetli nişanelerinden biri olduğunu ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün ismimin bu güzel şehrimizin yeniden hayat bulan caddelerinden birine verilmesi de aynı şekilde benim için büyük bir onur ve derin bir vefa anlamı taşıyor. Bu kararın Malatya Büyükşehir Belediye Meclisimizce oy birliğiyle alınması ise beni ayrıca sevindirdi. Tüm hemşerilerime kalpten teşekkür ediyorum. Bu güzel şehre ve hemşerilerimize daha nice hizmetler yapabilmeyi diliyorum."