Beykoz Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 2 kişi tutuklandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda ifade veren şüphelilerin beyanları ve tüm dosya kapsamı incelendi, belediyedeki rüşvet ağının işleyişi ortaya çıkarıldı. Söz konusu dönem içerisinde eski belediye başkanı Alaattin Köseler ve diğer şüphelilerin eylem ve fikir birlikteliği içerisinde hareket ettikleri saptandı. Şüphelilerin, imara aykırı yapı inşaatı yapan ruhsat sahiplerini tespit ettikten sonra gayriresmî olarak fotoğraflama yapıp tutanak altına aldıkları belirlendi. Ardından bu yapı sahiplerini belediyeye çağırarak söz konusu tutanakları işleme koymama, mühürleme işlemi yapmama yahut yıkım işlemini gerçekleştirmeme karşılığında hukuka aykırı olarak lehlerine maddi menfaat sağladıkları anlaşıldı.

2 TUTUKLAMA

İlk operasyon kapsamında görevden uzaklaştırılan Eski Belediye Başkanı Alaattin Köseler olmak üzere toplam 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti. İkinci operasyon kapsamında ise gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si hakkında tutuklama kararı verilirdi. 4 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan ve firari durumda olan 2 şüpheli hakkında ise yakalama emri düzenlendi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çok yönlü ve geniş kapsamlı soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör