Bilal Erdoğan: Bu millet Zümrüdüanka gibi uyandı
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da en fazla şehidin verildiği noktalardan biri olan Fatih Saraçhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 15 Temmuz'un, milletin üzerine vurulmak istenen prangalardan kurtuluşunun miladı olduğuna işaret ederek, "O günden bugüne daha farklı bir özgüvenle, daha aydınlık yarınları hedefleyen, daha küresel hedeflere yönelmiş bir millet haline gelmeye başladık. Üstündeki küllerden uyanan bir Zümrüdüanka gibi bu millet 15 Temmuz'dan sonra kendini bulmaya, ayağa kalkmaya ve aslında neleri yapabileceğini daha iyi kavramaya başladı" dedi.