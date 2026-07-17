CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelir gelmez başlattığı 'arınma' süreci tüm hızıyla sürüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın gündemine ilişkin de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı; Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanlarının görevden alındığını duyurdu. Sarı, "Düzce, Edirne, Hakkari, Isparta, Konya, Samsun ve Yalova'ya ise yeni atamalar yapıldı" dedi.