CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı

CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
MURATHAN YILDIRIM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelir gelmez başlattığı 'arınma' süreci tüm hızıyla sürüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın gündemine ilişkin de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı; Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanlarının görevden alındığını duyurdu. Sarı, "Düzce, Edirne, Hakkari, Isparta, Konya, Samsun ve Yalova'ya ise yeni atamalar yapıldı" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý