DEM Parti Heyeti, Bahçeli ve AK Parti ile görüştü

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında çıkarılması planlanan çerçeve yasa için görüşme trafiği başladı. Meclis tatile girmeden yasalaşması hedeflenen teklifin, muhalefetin de desteği alınarak "en geniş mutabakatla" geçmesi için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş devreye girecek. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti; önceki gün AK Parti heyetiyle, dün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

ÇERÇEVE YASA GÖRÜŞÜLDÜ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'in katıldığı görüşme 1.5 saat sürdü. Görüşmede AK Parti kurmayları, bir süredir üzerinde çalıştıkları ve 9-10 maddeden oluşması planlanan çerçeve yasa teklifinin kapsamı hakkında bilgi verdi. DEM Parti heyeti ise Öcalan'ın çalışma koşullarının düzeltilmesi, kendisine statü verilmesi, terör örgütü mensupları arasında 'suça karışan' ve 'karışmayan' şeklinde kategorik bir ayrım yapılmaması gibi beklentilerini dile getirdi. DEM Parti kurmayları, yasanın Meclis tatile girmeden önce çıkarılması gerektiğini vurguladı. Her iki taraf da, görüşme sırasında yazılı bir metin verilmediğini belirtti.

TASLAKTA NELER VAR?

AK Parti'nin hazırladığı çerçeve yasa teklifi taslağında, terör örgütünün kendini feshedip silah bırakması hâlinde atılacak adımlar yer alıyor. Taslağa göre feshedilen örgüt tanımının netleştirilmesinin yanı sıra; örgüt yöneticileri, suça karışmış olanlar, suça karışmayanlar, terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlar gibi birçok kategoriye yönelik hukuki düzenlemeler yapılacak. Taslakta af, Öcalan'a statü verilmesi veya umut hakkı gibi düzenlemeler yer almıyor. Metinde, yasadaki düzenlemelerin ancak saha teyidi ve tespit süreçlerinin ardından yürürlüğe gireceğine dikkat çekiliyor.

REVİZE EDİLECEK

DEM Parti ve önümüzdeki günlerde muhalefet partileriyle yapılacak görüşmelerden elde edilecek geri bildirimler doğrultusunda taslak metinde gerekli değişiklikler yapılacak.

KURTULMUŞ DEVREDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, yasa değişikliği "en geniş mutabakatla" hayata geçirilecek. Teklifin Meclis Başkanlığına sunulması ve yasalaştırılması sürecini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yürütmesi planlanıyor. Kurtulmuş, bu kapsamda diğer muhalefet partileriyle de temas kuracak.



BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

Heyet, dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makam odasında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Toplantıda, sürece ilişkin genel değerlendirmelerin ele alındığı öğrenildi.