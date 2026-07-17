Esrarla yakalanan CHP’li meclis üyesi tutuklandı
Kayseri Jandarma ekiplerinin Kocasinan ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 5 kilogram kubar esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Yapılan kimlik kontrolünde araç sürücüsünün CHP Talas Belediye Meclis Üyesi ve Avukat Alaattin Can Akkılıç olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Akkılıç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, adli sürecin ciddiyeti dikkate alınarak Alaattin Can Akkılıç hakkında parti tüzüğü ve disiplin hükümleri doğrultusunda kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Akkılıç'ın parti üyeliği ve partiyle ilişiğinin sonlandırıldığı ifade edilirken, yargı sürecinin bağımsızlığına saygı duyulduğu vurgulandı.