Gözaltına alınan Nasuh Mahruki tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Mahruki hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltı kararı verildi. Mahruki İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nasuh Mahruki bu sabah saatlerinde 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.