Hasan Akgün’ün tutukluluk halinin devamına karar verildi

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu 31 sanığın yolsuzluk iddiasıyla yargılanmasına başlandı. İstanbul 27.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın 2.gününde aralarında tutuklu sanık Hasan Akgün'ün de bulunduğu bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatları da katıldı. Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Atahan Bacınoğlu'nun 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, sanık Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 2 Eylül tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Hasan Akgün'ün 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'rüşvet alma', 2 kez 'icbar suretiyle irtikap' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 30 şüphelinin de çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapsi istendi.

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