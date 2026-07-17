Her zamankinden daha fazla kararlıyız
HAVELSAN'da yapılan basın bilgilendirme toplantısında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) içeriye ve dışarıya net mesajlar verdi. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda alınan "mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddialar" barındıran karara yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) net mesaj geldi. Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün, her zamankinden daha fazla kararlıdır" ifadelerini kullandı. MSB, S-400'lerin mevcut durumuna ilişkin "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı. Suriye'ye gerçekleşen liman ziyaretine dair "Yeni işbirliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin geliştirilmesi bölgenin istikrarına katkı sağlayacaktır"denildi. Türkiye-Mısır savunma ilişkileri konusunda ise "Bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesine yönelik güçlü iradeyi de göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.