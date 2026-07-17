Hiç yorulmayan Türkler Venezuela’dan döndü

Venezuela'da 4 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 24 Haziran'daki depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ve TSK-DAK ekipleri, Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait A400M kargo uçağı ile dün Mürted Hava Meydanı'na indi. Ankara'ya ulaşan uçakta; AFAD personelinin yanı sıra TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı Uluslararası Arama Kurtarma Ekibi'nden 22 personel, 4 arama kurtarma köpeği ve tam donanımlı arama kurtarma araçları yer aldı.

RADAR ARKASI CİHAZ PAYLAŞILDI

Venezuela'daki depremde iki haftadır görev alan Piyade Binbaşı Yener Çamurlu, "Kendi özel ekipmanlarımız, kendi personelimiz bu kapsamda çok değerliydi. Orada çok güzel işler yaptık. Aynı zamanda kendi açımızdan değil, diğer dünya arama kurtarma ekiplerine de kendi yerli ve milli duvar arkası radarlarımızla da destek olduk. Onlar bu konuda bayağı geri kalmışlar, biz de çok destek olduk" diye konuştu.

NİŞAN VE ÖVGÜ DOLU LAKAP

Ekip arkadaşlarının yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinde eğitimli 4 köpeğin de kendileriyle yolculuk yaptığını anlatan Çamurlu, Venezuela'da kendilerine kahramanlık nişanı takdim edildiğini hatırlattı. Çamurlu, "Bizi bu şekilde onurlandırdılar çok hoşumuza gitti. Hatta köpeklerimize de taktılar" ifadelerini kullandı. Piyade Kıdemli Başçavuş Oktay Türkay da Venezuela'da tim arkadaşlarıyla 12 saatlik vardiyalar halinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Venezuela halkı bu arama kurtarma çalışmaları nedeniyle bize 'Hiç yorulmayan Türkler' lakabını taktılar. Bu da bizi gururlandırdı" dedi.