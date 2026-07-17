IBAN mağdurlarına ceza indirimi geliyor
Meclis'te 12. Yargı Paketi kabul edildi. Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak. Dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirakin, haksız bir menfaat sağlamak amacıyla banka, kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiili ile sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek.