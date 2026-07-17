İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hazırlanan iş birliği protokolü, İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasındaki çalışmaları kurumsal bir çerçeveye taşıdı. Protokol kapsamında; valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda il, ilçe, mahalle ve köy düzeyinde çevre odaklı uygulamaların desteklenmesi, muhtarlıkların sürece daha etkin katılımının sağlanması, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin artırılması ile ortak proje ve kapasite geliştirme çalışmalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI 81 İL, 922 İLÇE VE 50 BİN MUHTARLIKTA YAYGINLAŞTIRILACAK

Protokol imza töreninde konuşan Bakan Çiftçi, "Sıfır Atık Vakfımızla beraber iş ve güç birliği yapıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki bu dünya bize atalarımızdan bir miras değil. Gelecekteki çocuklarımıza, evlatlarımıza bırakacağımız bir emanet. Bu dünyayı biz bir emanet olarak görüyoruz. Onun için de bu çalışmaya büyük bir ehemmiyet veriyoruz. Ben bu hareketin öncülüğünü yapan, büyük destek veren, yakın ilgisini ve ihtimamını esirgemeyen muhterem hanımefendi Emine Erdoğan hanımefendiye de, Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Bu protokolün hem ülkemiz için, hem sıfır atık vakfı için, valiliklerimiz için, İçişleri Bakanlığımız için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Sıfır atık çalışmalarının Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında yaygınlaştırılacağını belirten Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığımıza bağlı Emniyet Genel Müdürlüğümüzde, Jandarma Genel Komutanlığımızda, Sahil Güvenlik Komutanlığımızda, AFAD Başkanlığımızda, Göç İdaresi Başkanlığımızda ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzde sıfır atıkla ilgili çalışmaları yaygınlaştırıyoruz. Sadece bununla da iktifa etmiyoruz. Taşrada da 81 il valiliğimizle, 922 ilçemizle ve 50 bin muhtarlığımızla beraber bu çalışmayı büyük bir kampanyaya dönüştürmüş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIKTA MAHALLELER YEŞİL DÖNÜŞÜME DESTEK VERECEK

İş birliği kapsamında ayrıca afet ve acil durum süreçlerinde atık yönetimi ve kaynak verimliliğine yönelik çalışmaların geliştirilmesi, geçici yaşam alanlarında sıfır atık uygulamalarının desteklenmesi, kamu personeli ile vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve ulusal ile uluslararası ölçekte iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Üç yıl süreyle yürürlükte olacak protokol doğrultusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitim programları, seminerler, çalıştaylar, araştırmalar, raporlama faaliyetleri ve teknik iş birlikleri gerçekleştirilecek. Yerel yönetimlerden mülki idare amirliklerine, muhtarlıklardan kamu kurumlarına kadar geniş bir iş birliği ağı oluşturularak yerel kapasitenin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir çevre politikalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör