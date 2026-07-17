Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında soğuk tokalaşma! Cenaze töreninde "Genel Başkan benim" krizi
CHP'deki koltuk savaşı her alanda kendisini göstermeye devam ediyor. Partinin eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın vefat eden eşi Olcay Baykal’ın cenaze töreni, parti içindeki liderlik ve güç savaşının gölgesinde kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in törendeki anları ve gönderdikleri çelenklerdeki yazı törene damga vurdu.
Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Olcay Baykal için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Baykal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bazı siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenazeye damga vuran olay CHP içindeki liderlik rekabeti oldu.
PROTOKOL SAFINDA BUZ KESEN ANLAR
Tören alanına erken saatlerde gelen Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle selamlaşarak saf tuttu. Alana sonradan giriş yapan Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu ile sergilediği zoraki ve mesafeli tokalaşma gözlerden kaçmadı. İkilinin arasına DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yerleşirken, Kılıçdaroğlu'nun hemen diğer yanında Muharrem İnce'nin saf tutması dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.