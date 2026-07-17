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  • Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında soğuk tokalaşma! Cenaze töreninde "Genel Başkan benim" krizi

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında soğuk tokalaşma! Cenaze töreninde "Genel Başkan benim" krizi

CHP'deki koltuk savaşı her alanda kendisini göstermeye devam ediyor. Partinin eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın vefat eden eşi Olcay Baykal’ın cenaze töreni, parti içindeki liderlik ve güç savaşının gölgesinde kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in törendeki anları ve gönderdikleri çelenklerdeki yazı törene damga vurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında soğuk tokalaşma! Cenaze töreninde Genel Başkan benim krizi

Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Olcay Baykal için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Baykal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bazı siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında soğuk tokalaşma! Cenaze töreninde Genel Başkan benim krizi

Cenazeye damga vuran olay CHP içindeki liderlik rekabeti oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında soğuk tokalaşma! Cenaze töreninde Genel Başkan benim krizi

PROTOKOL SAFINDA BUZ KESEN ANLAR

Tören alanına erken saatlerde gelen Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle selamlaşarak saf tuttu. Alana sonradan giriş yapan Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu ile sergilediği zoraki ve mesafeli tokalaşma gözlerden kaçmadı. İkilinin arasına DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yerleşirken, Kılıçdaroğlu'nun hemen diğer yanında Muharrem İnce'nin saf tutması dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

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Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında soğuk tokalaşma! Cenaze töreninde Genel Başkan benim krizi

GENEL BAŞKANLIK SAVAŞI ÇELENKLERE YANSIDI

Cenazedeki asıl kriz ise gönderilen çelenklerde patlak verdi. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in gönderdiği çelenklerin üzerinde "CHP Genel Başkanı" ifadesinin yazılı olması, partideki çift başlılığı ve liderlik mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında soğuk tokalaşma! Cenaze töreninde Genel Başkan benim krizi

MUTLAK BUTLAN SONRASI İKİNCİ KARŞILAŞMA

Yargıdaki "mutlak butlan" kararı krizinin ardından iki isim, bu cenazeyle birlikte ikinci kez yüz yüze gelmiş oldu. İkili en son 3 hafta önce Meclis'teki bir başka cenaze töreninde yan yana gelmişti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KEMAL KILIÇDAROĞLU #ÖZGÜR ÖZEL #DENİZ BAYKAL #MUHARREM İNCE #CHP #ANKARA

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