Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında soğuk tokalaşma! Cenaze töreninde "Genel Başkan benim" krizi

GENEL BAŞKANLIK SAVAŞI ÇELENKLERE YANSIDI

Cenazedeki asıl kriz ise gönderilen çelenklerde patlak verdi. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in gönderdiği çelenklerin üzerinde "CHP Genel Başkanı" ifadesinin yazılı olması, partideki çift başlılığı ve liderlik mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.