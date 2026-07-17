Mahruki ve Üzümcü’ye gözaltı
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki gözaltına alındı. 253 şehidin verildiği hain darbe girişimiyle ilgili skandal ifadeler kullanan Mahruki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı. Öte yandan oyuncu Levent Üzümcü ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, "Türk milletini, devleti, devlet kurumlarını aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı. Üzümcü, çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi ve yurtdışına çıkış tedbiri kararıyla serbest bırakıldı.