Milyonların vatan nöbeti

Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıldönümünde de meydanlarda ve sokaklardaydı. Saat 00.13'te ülke genelinde selaların okunduğu gecede milyonlar, tek yürek halinde yaptıkları Türk bayraklı yürüyüşler ve demokrasi nöbetiyle vatanın sahipsiz olmadığını bir kez daha gösterdi. Şehitler için dualar edilirken, sabah namazında da omuz omuza saf tutuldu. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını da meydanlara kurulan ekranlardan canlı olarak izledi. Yapılan etkinliklerden bazıları şöyle:

ŞEHİTLERE DUA

MUĞLA: 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikildi, şehitliklerde dualar edildi, Kurşunlu Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Akşam saatlerinde, direnişin simgesi haline gelen Grand Yazıcı Turban Otel önünden başlayan araç korteji, Türk bayrakları eşliğinde Marmaris Atatürk Meydanı'na ulaştı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi. Programda sancak koşusu gerçekleştirildi.

TRABZON: 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen programda darbe girişimini anlatan video gösterimleri ve çeşitli sahne etkinlikleri gerçekleştirildi. Programda, gazilerden oluşan "Kahramanlar Korosu" sahne alırken, judo şampiyonu Yağmur Yılmaz'ın taşıdığı sancak, Vali Tahir Şahin'e teslim edildi. Anma programı boyunca ezgi ve Türk tasavvuf müziği konseri ile mehter takımının gösterisi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

DRONLARLA GÖSTERİ

GAZİANTEP: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda şehitler için dualar edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dron gösterisi ilgi çekti. Türk bayrağı dron ile göklerde dalgalandırıldı. Gökyüzünde oluşturulan koreografi büyük beğeni topladı.

İZMİR: Konak Meydanı'ndaki etkinlite Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu. Sancak Koşusu kapsamında taşınan bayrak teslim edildi.

SOKAKLAR MEHTERLE İNLEDİ

BURSA: Tarihi Heykel Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, Bursa Mehteran Takımı gösterisi, "30 Kuş" şiiri, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimi ile sürdü.

AMASYA: Ziyapaşa Bulvarı üzerinde yapılan coşkulu yürüyüşte dev Türk bayrağını gençler taşıdı.

ÇANAKKALE: 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ile 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler denizde su gösterisi yaptı.

SABAH NAMAZINA KADAR NÖBET

KONYA: Genci-yaşlısı binlerce kişi hain darbe girişimine bir kez daha tepki gösterdi. Kılıçarslan Meydanı'nda hep bir ağızdan dualar okundu. Üniversiteler, belediyeler ve STK'lar sabah namazına kadar meydanda demokrasi nöbeti tuttu.

ANTALYA: Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program ve 3. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanlığı'nın düzenlediği Bando Gösterisi ile başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

ADANA: İstasyon Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine binlerce vatandaş katıldı. Türk bayraklarını coşkuyla sallayan vatandaşlar, hain darbe girişimi lanetledi.

DİYARBAKIR: Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete hitabı alanda kurulan dev ekrandan takip edildi. Programda ilahilerin yanı sıra Türkçe ve Kürtçe eserler seslendirildi.

AĞRI: Vali Konağı önünden başlayan koşuda milli atletler, yaklaşık 2 bin 500 metrelik parkur boyunca ay yıldızlı sancağı 100 metrelik etaplarla birbirlerine devrederek Millet Bahçesi'ne ulaştırdı.



90 BİN CAMİDEN OKUNAN SELALAR SEMAYA YÜKSELDİ

15 Temmuz gecesi milletimizin birlik ve beraberliğinin sembolü olan selalar, 10. yıldönümünde ülkemizin 90 bin camisinde yeniden semaya yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında, saat 00.13'te tüm camilerde eşzamanlı olarak sela okundu. Cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutuldu. Tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenerek şehitlere dua edildi.

FEDAKÂRLIĞA TEŞEKKÜR

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "O karanlık gecede, her türlü tehdide ve zorluğa rağmen minarelerden sela okuyarak aziz milletimizi istiklaline, hukukuna, demokrasisine ve vatanına sahip çıkmaya davet eden fedakâr din görevlilerimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Kayseri'deki Kartal Şehitliği'nde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Ardından Talas ilçesindeki paraşüt iniş alanında 45 metre genişliğinde, 67.5 metre uzunluğunda ve 3 bin 38 metrekare ölçülerindeki dünyanın en büyük Türk bayrağı açıldı.



TÜRGEV'DEN MİLLİ HAFIZAYI YAŞATAN ETKİNLİK

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Konya'da düzenlediği programda, Güzel İşler Fabrikası (GİF) öğrencileri kahraman şehitleri şiir, müzik ve dualarla andı. TÜRGEV bünyesinde faaliyet gösteren GİF öğrencileri tarafından hazırlanan program, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu'nda gerçekleştirildi. Müzik ve şiirin ortak hafızayı canlı tutan gücünden ilham alan programda, 15 Temmuz gecesi milletin bağımsızlığına, devletine ve milli iradesine sahip çıkışı yeniden hatırlandı. Program, gitar ve ney eşliğinde düzenlenen "Bir Ses Bir Nefes" müzik dinletisi ile başladı. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve istiklal ruhunu anlatan eserlerin seslendirildiği dinletide katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı. "Vatan Sevgisi İmandandır" Şiir Gecesi'nde ise milli irade, şehadet şuuru, bayrak sevgisi ve bağımsızlık mücadelesini anlatan şiirler seslendirildi. 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitler rahmet, minnet ve dualarla anıldı.



KÜLLİYE'NİN ÖNÜNDE SABAHA KADAR NÖBET

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde demokrasi nöbeti tuttu. Kurulan çadırlarda yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Cumhur İttifakı, Ankara'da bu caddelerde, burada bizim kardeşlerimizin, şehitlerimizin sulamış olduğu kanla kuruldu. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin ve aynı zamanda bir daha bize böyle bir geceyi yaşatmasın" dedi. ANKARA

Ali ALTUNTAŞ - İbrahim AYRAL - Ceyhan TORLAK - Tolga YANIK - Hüseyin KAÇAR - Erdoğan ÖZTÜRK - Murat KARAMAN - Ziya RAMOĞLU - Özgür ÖZDEMİR - Muharrem DOĞANTEZ - Mehmet BONCUK - Mehtap AYDOĞAN - Mehmet YILDIRIM - Mehmet AL - Uğur YİĞİT - Ali Faik ATAY - Faruk KÜÇÜK - Hasan ÇAKMAK - Recep ÇİRİK - Bülent MAVZER - Şenol BOZKURT / SABAH