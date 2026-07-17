Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni gelişme: 19 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 10 ilde 30 farklı adrese operasyon düzenlendi. Merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin kaza/kırıma uğraması olayına ilişkin FETÖ faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirak ettikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 27 şüpheli, işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edildi. Başsavcılık, şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 27 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin hayatını kaybettiği helikopterin kaza/kırıma uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör