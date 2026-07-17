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  • SON DAKİKA | Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Fezleke, Karma Komisyon'a havale edildi

SON DAKİKA | Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Fezleke, Karma Komisyon'a havale edildi

Son dakika... CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

SON DAKİKA | Özgür Özel’in dokunulmazlık dosyası Meclis’te! Fezleke, Karma Komisyon’a havale edildi

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

SON DAKİKA | Özgür Özel’in dokunulmazlık dosyası Meclis’te! Fezleke, Karma Komisyon’a havale edildi

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu.

SON DAKİKA | Özgür Özel’in dokunulmazlık dosyası Meclis’te! Fezleke, Karma Komisyon’a havale edildi

CHP Grup Başkanı Özel hakkında daha önce Komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ÖZGÜR ÖZEL #TBMM

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