Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi açıldı

Türkiye’nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi açıldı
TOLGA YANIK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkez Karatay ilçesinde yapımı tamamlanan Türkiye'nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı. Göktaş burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Açılışını yaptığımız bu merkez, ülkemizin öne çıkan gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden biridir. Bu merkezlerin en büyük faydalarından biri ailelerimizin refahıdır. Yıllardır evlatları için gecesini gündüzüne katan anne ve babalarımızın yükünü paylaşmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Yalnız değilsiniz, devletiniz sizinle. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez, sistemimizin 6'ncı pilot uygulama merkezi olarak önemli bir sorumluluk üstleniyor. Burada gelişimsel riski bulunan ya da engelli 0-8 yaş arasındaki evlatlarımız, aileleriyle birlikte, erken müdahale alanında uzman ekiplerimiz tarafından bütüncül bir yaklaşımla desteklenecek." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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